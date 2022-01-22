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Beşiktaş iki puanı Malatya'da bıraktı

Yeni Malatyaspor deplasmanında öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamadı ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş iki puanı Malatyada bıraktı
Batshuayi maçta yakaladığı fırsatlardan yaralanamadı.

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Malatya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.30'a alınan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Alex Teixeira attı. Yeni Malatyaspor bu gole 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile cevap verdi.

Siyah-beyazlıların maçın son dakikalarında iki topu direkten döndü. Önce Vida, ardından da Batshuayi'nin şutu direğe takıldı.

Bu beraberlikle Beşiktaş puanını 36'ya, Yeni Malatyaspor ise 16'ya yükseltti.

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