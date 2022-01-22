Beşiktaş iki puanı Malatya'da bıraktı

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Malatya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.30'a alınan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Alex Teixeira attı. Yeni Malatyaspor bu gole 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile cevap verdi.
Siyah-beyazlıların maçın son dakikalarında iki topu direkten döndü. Önce Vida, ardından da Batshuayi'nin şutu direğe takıldı.
Bu beraberlikle Beşiktaş puanını 36'ya, Yeni Malatyaspor ise 16'ya yükseltti.