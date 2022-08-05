Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Vodafone Park'ta 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Kayserispor, İstanbul'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

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Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.

İstanbul'daki 26 lig maçında Beşiktaş 60, Kayserispor ise 20 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

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Beşiktaş'ın 2010-2011 ve geçen sezon İstanbul'da 4-2'lik skorlarla kazandığı maçlar, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.

Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü👇 pic.twitter.com/Wfipoxu1nz — SPOR (@yenisafakspor) August 5, 2022