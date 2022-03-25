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Beşiktaş Ismael'i açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, Fransız teknik direktör Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Ismaeli açıkladı
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Valerien Ismael ile saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

  • 46 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.

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