Beşiktaş Ismael'i açıkladı

Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Valerien Ismael ile saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.
- 46 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.
⏳Beşiktaş, Valerien Ismael için artık geri sayımda!
🔎46 yaşındaki ismin istatistiklerine bir göz atalım... pic.twitter.com/iEm7Gtq3OK
⏳Beşiktaş, Valerien Ismael için artık geri sayımda!