Beşiktaş üç maçtır kazanıyor
Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Beşiktaş ligde 3 maçtır kazanıyor.
Beşiktaş'ın gollerini 42.dakikada Cenk Tosun ile 56.dakikada Aboubakar ve 90+4'te Redmond attı. Konuk ekibin tek golünü 70.dakika Lokilo attı.
Alınan bu souçla Beşiktaş puanını 49'a çıkartırken, İstanbulspor 24 puanda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken, İstanbulspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
Beşiktaş-İstanbulspor maç özeti
18. dakikada Eze’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte yükseklik kazandı. Ceza yayı üzerinde topa sahip olan Masuaku’nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
42. dakikada sağ taraftan Ghezzal’in kullandığı köşe atışında arka direkte Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0