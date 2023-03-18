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Spor

ÖZET | Beşiktaş-İstanbulspor: 3-1

Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ligde 3 maçtır kazanıyor. Beşiktaş-İstanbulspor karşılaşmasının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:55 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş üç maçtır kazanıyor

Beşiktaş üç maçtır kazanıyor

Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Beşiktaş ligde 3 maçtır kazanıyor.

Beşiktaş'ın gollerini 42.dakikada Cenk Tosun ile 56.dakikada Aboubakar ve 90+4'te Redmond attı. Konuk ekibin tek golünü 70.dakika Lokilo attı.

Alınan bu souçla Beşiktaş puanını 49'a çıkartırken, İstanbulspor 24 puanda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken, İstanbulspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

Beşiktaş-İstanbulspor maç özeti

18. dakikada Eze’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte yükseklik kazandı. Ceza yayı üzerinde topa sahip olan Masuaku’nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL

42. dakikada sağ taraftan Ghezzal’in kullandığı köşe atışında arka direkte Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



#Süper Lig
#Beşiktaş
#İstanbulspor
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