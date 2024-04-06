Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında evinde İstanbul’u konuk edecek. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde oynanacak. Peki Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte sorunun cevabı.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - İstanbulspor maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma
Beşiktaş YouTube
resmi kanalından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR CANLI İZLE
#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Süper Lig
1 saat önce