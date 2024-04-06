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Spor

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. İstanbulspor’a karşı oynadığı son 5 maçı kazanan siyah-beyazlılar ligde son galibiyetini yine İstanbulspor’a karşı aldı. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

13:04 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında evinde İstanbul’u konuk edecek. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde oynanacak. Peki Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte sorunun cevabı.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma
Beşiktaş YouTube
resmi kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR CANLI İZLE

Beşiktaş - İstanbulspor maçını canlı izlemek için


#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Süper Lig
1 saat önce
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