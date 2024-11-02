Beşiktaş - Kasımpaşa || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede Beşiktaş 26 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa 8 müsabakada rakibini mağlup ederken 8 maçta da kazanan çıkmadı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Milot Rashica ve Chamberlain bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kasımpaşa'da sakat Rodrigues ve Omeruo ile cezalı Opoku takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrıgues, Barak, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.