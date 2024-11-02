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Beşiktaş - Kasımpaşa || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Kasımpaşa || Canlı skor - Canlı sonuç

16:502/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dolmabahçe'de üç puan peşinde.
Dolmabahçe'de üç puan peşinde.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.


İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede Beşiktaş 26 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa 8 müsabakada rakibini mağlup ederken 8 maçta da kazanan çıkmadı.


Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Milot Rashica ve Chamberlain bu karşılaşmada forma giyemeyecek.


Kasımpaşa'da sakat Rodrigues ve Omeruo ile cezalı Opoku takımını yalnız bırakacak.


BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrıgues, Barak, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.


BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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