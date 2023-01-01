Kayserispor ile Beşiktaş, Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Redmond'un attığı harika golle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı pozisyonların olduğu müsabakada 42. dakikada Salih Uçan farkı 2'ye çıkaran golü attı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarınında başında müsabakada karşılıklı pozisyonlar yaşansa da iki takımda golü bulamadı. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın Al Nassr'dan yeni transferi Aboubakar, Cenk Tosun'un yerine oyunda girdi. 90+4'de Beşiktaş'ta Valentien Rosier kırmızı kart gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın sonunda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Kayserispor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.