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Spor

Beşiktaş 4'te 4 yaptı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kayserispor-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:43 . 22/01/2023 Sunday
Yeni Şafak
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 4. maçını kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 4. maçını kazandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Beşiktaş maça golle başladı

Kayserispor ile Beşiktaş, Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Redmond'un attığı harika golle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı pozisyonların olduğu müsabakada 42. dakikada Salih Uçan farkı 2'ye çıkaran golü attı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

Beşiktaş seriyi 4 maça çıkardı

İkinci yarınında başında müsabakada karşılıklı pozisyonlar yaşansa da iki takımda golü bulamadı. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın Al Nassr'dan yeni transferi Aboubakar, Cenk Tosun'un yerine oyunda girdi. 90+4'de Beşiktaş'ta Valentien Rosier kırmızı kart gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın sonunda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Kayserispor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Kayserispor-Beşiktaş maç özeti:

#Beşiktaş
#Kayserispor
#Süper Lig
5 hours ago
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Beşiktaş 4'te 4 yaptı
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