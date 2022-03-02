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Beşiktaş-Kayserispor | CANLI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Kayserispor | CANLI
​Beşiktaş-Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası’nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Kayserispor karşısında kazanarak yarı finale yükselmek isteyen Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal'da tek hedef galibiyet. Son 16'da Fenerbahçe 'yi eleyen Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise zorlu deplasmanda bir sürpriz daha yapıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi.

Kayserispor'un 11'i;

  • Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic
Kayıplarını duyurdular

Kayıplarını duyurdular

​Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Beşiktaşta tur mücadelesi

Beşiktaş'ta tur mücadelesi

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