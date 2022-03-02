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Beşiktaş Türkiye Kupası'na veda etti: Trabzonspor'un rakibi Kayserispor oldu

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı ve kupadan elendi. Kayserispor, Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Türkiye Kupasına veda etti: Trabzonsporun rakibi Kayserispor oldu
Kayserisporlu futbolcuların sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Konuk ekibe yarı finali getiren golleri 6'ncı dakikada Gavranovic ve 65'inci dakikada Cardoso kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 43'üncü dakikada Rosier'den geldi.

  • Bu sonuçla Beşiktaş'ı turnuva dışına iten Yukatel Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 6. dakikada Kayserispor golü buldu. Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

23. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Alex Teixeira meşin yuvarlağa altıpas üstünde kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

32. dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu Batshuayi altı pas içinde kontrol ederek şutunu çekti. Kayserispor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

GOL!

  • 43. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+1. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Karaman'ın zayıf şutunda, top kalecide kaldı.

GOL!

  • 65'inci dakikada Kayserispor bir kez daha önce geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Carole, yerden içeri çevirdi. Cardoso, altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

77'nci dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına havalandırdığı topu Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Güven'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

80'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasına girerken Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Welinton'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Meler, kırmızı kart kararını iptal etti.

90+2'nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5'nci dakikada Ghezzal ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Larin, pasını Batshuayi'ye verdi. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Batshuayi'nin vuruşunda top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor 2-1'lik galibiyet sonrası yarı finale yükseldi.

Rosier bu sezonki ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 43. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Fransız futbolcu, 29 resmi mücadelede gol atamamıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Tarsus İdmanyurdu ile oynanan kupa maçında attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti.

Rosier, 62. dakikanın ardından 90 3. dakikada da sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Welinton'ın kırmızısı VAR'dan döndü

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın 79. dakikasında Gavranovic'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı oyuncuların itirazının ardından pozisyonu incelemek için VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, Welinton'ın kırmızı kartını iptal etti.
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