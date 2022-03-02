Beşiktaş Türkiye Kupası'na veda etti: Trabzonspor'un rakibi Kayserispor oldu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı ve kupadan elendi. Kayserispor, Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.

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