Beşiktaş - Kayserispor || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Süper Lig 26. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emrecan Terzi, Necip Uysal, Paulista ve Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Uzodimma, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Jeanvier takımını yalnız bırakacak.