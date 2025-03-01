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Beşiktaş - Kayserispor || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Kayserispor || Canlı skor - Canlı sonuç

19:381/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Kayserispor
Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş, Süper Lig 26. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emrecan Terzi, Necip Uysal, Paulista ve Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Uzodimma, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Jeanvier takımını yalnız bırakacak.


BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Beşiktaş
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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