Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.





Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Joao Mario ile 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy (P) kaydetti.





Resmi maçlarda son 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.





Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, puanını 44'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Sarı-kırmızılılar ise 24 puanla 17. sırada kaldı.





Beşiktaş, bir sonraki hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kayserispor, Başakşehir'i konuk edecek.





Maçtan önemli dakikalar:

9' Rafa Silva'nın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği yerden şutunda top yandan auta gitti.

15' Ali Karimi'ninsağ taraftan çevirdiği topta Gökhan Sazdağı'nın gelişine yerden vuruşunu altıpasta Emirhan Topçu ayağıyla çelip uzaklaştırdı.

45' Hızlı gelişen atakta Ciro Immobile sol kanatta Joao Mario'yu gördü. Portekizli futbolcu sol ayağıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

İKİNCİ YARI

57' Kayserispor, Bourabia ile beraberlik golünü buldu. Yardımcı hakem, daha önce topu alan Hasan Ali'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti.

60' Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan korner sonrası topla tekrar buluşan Keny Arroyo'nun ceza sahası sağ çaprazdan yerden sert vuruşunda ön direkte Felix Uduokhai'nın ayak uzatıp yaptığı vuruşu kaleci Bilal Bayazit tuttuğu köşeden topu çelmeyi başardı.

66' Ciro Immobile ile girdiği ver kaç sonrası ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Arthur Masuaku'nun şutu yan ağlarda kaldı.

90' Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un penaltıdan attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. Semih Kılıçsoy yerden sol köşeye yaptığı vuruşta topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 2-0.





BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Kayserispor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Elan Ricardo hastalığı nedeniyle kadroda yok

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı. Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.





Eduard Graf maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.





İç sahada 6 maçtır kaybetmiyor

Siyah-beyazlılar, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor'la da berabere kaldı.





İlk kez 4 maç üst üste kazandı

Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet göremeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Kartal, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.





Yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Kartal, 5 kez de galip geldi. Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.





Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel pankart

Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı. Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU











