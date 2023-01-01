Beşiktaş kendine geldi

Süper Lig'de üst üste 3. maçını kazanan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından toplamda 6 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Sezon başından beri istikrarsız skorlarla dikkat çeken Beşiktaş, Güneş'in ipleri eline almasıyla seri galibiyetlere başladı.





Önce evinde Adana Demirspor'u mağlup eden Kartal, ardından Kasımpaşa ve deplasmanda Konyaspor'u yendi. Lider Galatasaray'ın seri halde maç kazandığı dönemde puan kaybederek zirveden uzaklaşmak istemeyen siyahbeyazlılarda, zirve takibini sürdürmenin mutluluğu yaşanıyor. Konyaspor galibiyeti özgüveninin de yeniden kazanılmasını sağladı.





"İnancınızı kaybetmeyin"





Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından soyunma odasında oyuncularını tek tek kutladı. Yarışın içinde kalmanın önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Hepinizi mücadelenizden dolayı tebrik ederim. Herkesin katkı yapmasına ihtiyacımız var. Gerek ilk ll'de başlayan gerekse sonradan oyuna giren her futbolcu katkı verdi. Bu haftaları hasarsız geçiyoruz. Başarıya olan inancınızı asla kaybetmeyin" dediği öğrenildi.





Öte yandan sezon başından beri zaman zaman camianın üzerinde olan kara bulutlar da dağıldı. Gerek sosyal medyada gerekse tribünde olan taraftarlar, 3'te 3 yapan siyah-beyazlı takıma ve teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı. Beşiktaş'ın şimdiki hedefi ise ligdeki Kayserispor deplasmanından önce kupada Ankaragücü'nü eleyerek adını çeyrek finale yazdırmak.











