Spor Beşiktaş, Kolombiyanın genç forveti Santos Borrenin peşinde
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Beşiktaş, Kolombiya'nın genç forveti Santos Borre'nin peşinde

Golcü transferine yoğunlaşan Beşiktaş, River Plate ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki golcü oyuncu Santos Borre’yi gündemine aldı. İtalya'dan bazı kulüplerin de Kolombiyalı oyuncunun peşinde olduğu iddia edilirken, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması sebebiyle bir adım önde olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Kolombiyanın genç forveti Santos Borrenin peşinde
Santos Borre'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun Everton’a dönerken, sözleşmesi sona eren Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı takım, River Plate ile sözleşmesi biten Santos Borre’yi gündemine aldı.

Beşiktaş bir adım önde

Beşiktaş, geçen sezon 17 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncuyu imza ücreti karşılığında transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Borre için İtalya’dan da bazı kulüplerin devrede olduğu, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması sebebiyle bir adım önde olduğu öğrenildi.

  • Deportivo Cali altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali’de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon Villarreal’e kiralandı. 2017-18 sezonunda ise River Plate, 3.5 milyon euro karşılığında Borre’nin bonservisini aldı.

Josef de Souza karşılaşmak istemediği futbolcuyu açıkladı
SPOR
Josef de Souza karşılaşmak istemediği futbolcuyu açıkladı

Abone Ol Google News
50 dönüm küle döndü

50 dönüm küle döndü

TIR'da çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı.
Polisi alarma geçiren araç!

Polisi alarma geçiren araç!

​Sabah tarlaya giden işçiler görüp ihbar etti.
Beş milyonu aştı

İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı açıklandı.

​Kars'ta ilginç görüntü: Sürücü kendini dışarı attı.

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Hayvanı olan çiftçi için önemli karar.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
Komşuları<br>'bu çalışmaz' dedi

Komşuları
'bu çalışmaz' dedi

Doğu Karadeniz'e raylı sistemi 25 yıl önce ilk onlar getirdi.

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.
Erdoğan'dan çevre günü mesajı

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

"İnsanlığın ortak meselesi olan çevrenin korunması tercih değil zorunluluktur"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.