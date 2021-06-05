Beşiktaş, Kolombiya'nın genç forveti Santos Borre'nin peşinde

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun Everton’a dönerken, sözleşmesi sona eren Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı takım, River Plate ile sözleşmesi biten Santos Borre’yi gündemine aldı.

Beşiktaş bir adım önde

Beşiktaş, geçen sezon 17 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncuyu imza ücreti karşılığında transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Borre için İtalya’dan da bazı kulüplerin devrede olduğu, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması sebebiyle bir adım önde olduğu öğrenildi.

Deportivo Cali altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali’de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon Villarreal’e kiralandı. 2017-18 sezonunda ise River Plate, 3.5 milyon euro karşılığında Borre’nin bonservisini aldı.

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