Beşiktaş Kulübü: Algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz

Beşiktaş, ligde artan hakem tartışmaları sonrası bir açıklama yayımladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Bağıranların değil sahada 'HAKKI'yla kazananların 'ŞEREF'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.
- Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.
- Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.
- Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."