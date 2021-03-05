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Beşiktaş Kulübü: Algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz

Siyah-beyazlı kulüpten, Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem tartışmalarıyla ilgili, "Kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Beşiktaş, ligde artan hakem tartışmaları sonrası bir açıklama yayımladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Bağıranların değil sahada 'HAKKI'yla kazananların 'ŞEREF'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.
  • Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.
  • Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.
  • Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

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