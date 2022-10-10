Spor Beşiktaştan sert açıklama Kuralı bilmiyorsan bir bilenden öğren
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'tan sert açıklama: Kuralı bilmiyorsan bir bilenden öğren

Beşiktaş Kulübü'nden Giresunspor ile oynanan maçla ilgili bir açıklama yapıldı. Mücadelenin ardından TFF'de bir kişinin yöneticileri arayarak, "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" şeklinde sözler söylediği yönündeki iddialara sert tepki gösterildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Kulübünden TFFyle ilgili yapılan açıklama
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır.

Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.

Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.

Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak 'VAR hakemleri sabote mi ediyor' diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.

TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir.

Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?"


Giresunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?
SPOR
Giresunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?


Jesus çılgına döndü

Jesus
çılgına döndü

Gol sevincinde futbolcularını fırçaladı.
Futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı

​Genç oyuncu, 24 yaşında yeşil sahalara veda etti.
VAR kalkıyor mu?

VAR kalkıyor mu?

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı.
İkisini birden istiyor

İkisini birden istiyor

​Galatasaray'da transfer harekatı erken başladı.
'Olağandışı bahis <br>tespit edilecek'

'Olağandışı bahis
tespit edilecek'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin <br>golüne sevindi mi?

Fenerbahçe'nin
golüne sevindi mi?

​Caner Erkin tartışılan görüntüsü hakkında açıklama yaptı.
UEFA'dan görev

UEFA'dan görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic-Leipzig maçını yönetecek.
Trabzonspor'da <br>'sarı' alarm

Trabzonspor'da
'sarı' alarm

​Üç futbolcu kart görürse Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da <br>3 büyük hedef

Galatasaray'da
3 büyük hedef

Sarı-kırmızılı kulüp aşamalı bir plan hazırladı.
Kadıköy'de gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
Zafer korkusuzların!

Zafer korkusuzların!

Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
'Bizim maçlarda <br>kullanılmasın'

'Bizim maçlarda
kullanılmasın'

​Giresunspor'dan dikkati çeken VAR çıkışı.
'Hakem yok <br>VAR nerede?'

'Hakem yok
VAR nerede?'

​Süper Lig maçında tartışma çıkaran penaltı kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.