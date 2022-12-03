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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Kulübünün toplam borcu ne kadar?
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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Cem Sezgin tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş’ın toplam borcu 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.

Cem Sezgin yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını, Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan sözleşmeyi ve Beşiktaş’ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Kulübün toplam alacağı 413 milyon 70 bin 436 TL olurken, toplam borç-alacak farkı ise 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 TL oldu.

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