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Spor

Beşiktaş Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi.

23:05 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Milot Rashica

Milot Rashica

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın transferini duyurdu.


Beşiktaş, KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.


Milot Rashica Kartal pozunu verdi

Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi.


Beşiktaş'ın Transfer için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.



#Beşiktaş
#Rashica
#Transfer
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