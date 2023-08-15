Beşiktaş, Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi.

Milot Rashica
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın transferini duyurdu.
Beşiktaş, KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Milot Rashica Kartal pozunu verdi
Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi.
Beşiktaş'ın Transfer için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.