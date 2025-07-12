Beşiktaş Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saatini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, anlaşma sağladığı Orkun Kökçü'nün bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Milli oyuncu için yarın Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.
Beşiktaş JK, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki orta sahanın sağlık kontrollerinden geçip, resmi imzayı atmak için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
"Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Bütün camiamıza önemle duyurulur."
Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Orkun Kökçü için yarın saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.