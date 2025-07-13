Beşiktaş yeni sezona hazırlık kapsamında bugün Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçında St. Polten'i 2-0 mağlup etmişti. Peki, Beşiktaş - Admira Wacker maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Admira Wacker - Beşiktaş maçı canlı izleme linki…
Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş - Admira Wacker maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka bu akşam TSİ 18.00'de başlayacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.
Admira Wacker - Beşiktaş Canlı İzle
Admira Wacker - Beşiktaş maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.