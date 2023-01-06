Orta sahaya Ozan reçetesi

Ara transfer dönemi yaklaşırken, Beşiktaş'taki transfer hareketliliği de devam ediyor.

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Ozan Tufan için harekete geçti. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştiren asbaşkan Emre Kocadağ, milli oyuncu için resmi teklif yaptı. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakan Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonlu kiralanması bir numaralı seçenek durumunda.

Şenol Güneş istiyor

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Bursaspor döneminde iyi bir serüven geçiren başarılı oyuncu, yeniden deneyimli hoca ile çalışmak istiyor.

Şenol Güneş de orta sahadaki direnci artırmak ve ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışında iddialı olmak için bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

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Şenol Güneş, hem milli takımda hem de Bursaspor'da Ozan Tufan ile çalışmıştı.

22 maçta 4 gol

Şenol Güneş'in Josef'le birlikte orta sahada Ozan'ı kullanmak istediği, önlerinde ise Gedson Fernandes'i oynatmayı planladığı öğrenildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcu bu sezon İngiltere Championship'te 22 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.

Ozan Tufan'ın attığı muhteşem gol 😱 pic.twitter.com/QvL0HAhgIw — SPOR (@yenisafakspor) March 27, 2021