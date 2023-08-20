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Spor

ÖZET | Beşiktaş-Pendikspor: 1-1

Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş-Pendikspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:45 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş-Pendikspor

Beşiktaş-Pendikspor

Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Siyah beyazlıların golü 12. dakikada Omar Colley'den gelirken, Pendikspor'un golünü 90+4'te Romero penaltıdan kaydetti.


Beşiktaş ligin 3. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanında gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Beşiktaş-Pendikspor maç özeti

9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

GOL
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

58. dakikada kaleci Mert’in uzun pasında Muleka, Pendikspor yarı sahasının ortalarında topun sahibi oldu. Muleka’nın ceza sahası dışı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Gedson’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde Chamberlain topla buluştu. Chamberlain’in yaptığı vuruşta Pendikspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.

90 1. dakikada Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam, VAR’da pozisyonu yeniden inceleyerek penaltı kararı verdi.

GOL

90+4. dakikada Romero’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in solundan filelere gitti. 1-1




#Süper Lig
#Beşiktaş
#Pendikspor
37 dakika önce
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