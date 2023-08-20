Beşiktaş-Pendikspor
Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Siyah beyazlıların golü 12. dakikada Omar Colley'den gelirken, Pendikspor'un golünü 90+4'te Romero penaltıdan kaydetti.
Beşiktaş ligin 3. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanında gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Beşiktaş-Pendikspor maç özeti
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
58. dakikada kaleci Mert’in uzun pasında Muleka, Pendikspor yarı sahasının ortalarında topun sahibi oldu. Muleka’nın ceza sahası dışı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.
70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Gedson’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde Chamberlain topla buluştu. Chamberlain’in yaptığı vuruşta Pendikspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.
90 1. dakikada Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam, VAR’da pozisyonu yeniden inceleyerek penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada Romero’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in solundan filelere gitti. 1-1