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Spor

Beşiktaş Rashica'nın transfer maliyetini açıkladı

Beşiktaş, İngiliz ekibi Norwich City ekibinin 27 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Milot Rashica’yı kadrosuna kattı.

20:59 . 16/08/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Milot Rashica - Beşiktaş

Milot Rashica - Beşiktaş

Milot Rashica, Beşiktaş Stadyumu’nda Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yer aldığı imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlıların transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Beşiktaş'ın Rashica transferi için yaptığı paylaşım;


#Beşiktaş
#Rashica
#Süper Lig
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