Spor Beşiktaş, Rıdvan Yılmazın Rangersa transferini KAPa bildirdi
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 4 milyon avro garanti bonservis ücreti, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun farklı bir kulübe kiralık ya da bonservisiyle transferi halinde net gelirin yüzde 20'sini alacağını bildirdi. Rangers ise genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Rıdvan Yılmazın Rangersa transferini KAPa bildirdi
Rıdvan Yılmaz, Rangers formasını giydi

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda 4 milyon avro garanti bedel, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Duygusal veda

Beşiktaş, transferin sonuçlanmasının ardından Rıdvan Yılmaz için veda videosu yayınladı. Video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

21 yaşındaki Rıdvan ise, yaptığı veda paylaşımında, "2009 yılından beri giydiğim siyah beyaz formama ve Beşiktaş'a veda zamanı. 13 yıl boyunca altyapı ile başlayan ve A takıma kadar tüm kategorilerinde formasını giydiğim kulübümden ayrılmak her ne kadar zor olsa da ülkemi ve Beşiktaş'ı yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu ve sorumluğunu taşıyorum. İlk günden beri bana emeği geçen tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve tüm idari kadroya sonsuz teşekkürler. Sahaya çıktığım ilk günden, forma giydiğim son maça kadar bana desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarları, yüzünüz zaferlerle, kupalarla hep gülsün. Hakkınızı helal edin." cümlelerine yer verdi.

Rangers'e 5 yıllık imza attı

Rıdvan Yılmaz, yeni kulübü Glasgow Rangers ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Rangers gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.
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