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Beşiktaş Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

15:2524/05/2025, Cumartesi
AA
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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 46. kez rakip olacaklar.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 46. kez rakip olacaklar.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.


5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.


Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



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