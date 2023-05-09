Beşiktaş şampiyon takımla el sıkıştı

İş birliği anlaşmasıyla ilgili konuşan Fidan, "Bu anlaşmanın bizim için önemi sadece Amerika kıtasında Beşiktaş'ımızın adını duyurmak değil aynı zamanda altyapı oyuncularımızın da bu kıtada top koşturabilmelerini sağlamaktır. Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC'nin yapacağı seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız. Uzun yıllar süreceğine inandığımız anlaşmanın her iki taraf için de güzel sonuçlar vermesini arzulamaktayız" ifadelerini kullandı.