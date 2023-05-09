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Spor

Beşiktaş şampiyon takımla el sıkıştı

Beşiktaş Futbol Akademisi, Ontario Ligi'nde şampiyon olarak Kanada Premier Ligi'ne yükselen Nanook FC ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

16:48 . 9/05/2023 Salı
AA
Beşiktaş ve Nanook FC amblemleri

Beşiktaş ve Nanook FC amblemleri

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmayı Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Nanook FC Kulübü Başkanı Adam Enver Garipoğlu'nun imzaladığı belirtildi.


İş birliği anlaşmasıyla ilgili konuşan Fidan, "Bu anlaşmanın bizim için önemi sadece Amerika kıtasında Beşiktaş'ımızın adını duyurmak değil aynı zamanda altyapı oyuncularımızın da bu kıtada top koşturabilmelerini sağlamaktır. Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC'nin yapacağı seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız. Uzun yıllar süreceğine inandığımız anlaşmanın her iki taraf için de güzel sonuçlar vermesini arzulamaktayız" ifadelerini kullandı.




#Beşiktaş
#Nanook FC
#Ontario Ligi
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