|
Spor

Beşiktaş hedefi büyüttü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önümüzdeki sezon 3 kulvarda da çok daha iddialı bir takım izlettirmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim ise, özellikle Avrupa'da başarı için deneyimli teknik adama tam destek veriyor.

09:24 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş son 10 maçın 9'unu kazandı.

Beşiktaş son 10 maçın 9'unu kazandı.

Süper Lig'de sonradan açılan ve zirveyle arasındaki puan farkını düşüren Beşiktaş'ta şimdiden önümüzdeki sezonun planları yapılıyor.


Bu sezon matematiksel olarak şampiyonluk şansı süren, ilk 3'e girme olasılığı ise oldukça yüksek olan siyah-beyazlılar, planlarını 2023-24 sezonunda Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası"na göre yapıyor.


Teknik direktör Şenol Güneş, bu konuda şimdiden raporlarını oluştururken yönetim de çalışmalara başladı.


Geniş kadro kurulacak

Teknik direktör Şenol Güneş, görev yaptığı her sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da çok iddialı bir Beşiktaş oluşturmak istiyor. Özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde büyük hedefleri olan deneyimli teknik adam, daha önce Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısından dönmüştü. Siyah-beyazlı camianın potansiyeline güvenen Güneş, önümüzdeki sezon hem lig hem Avrupa'da ses getirmek için alternatifli bir kadro kurmak istiyor.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
#Avrupa kupaları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.