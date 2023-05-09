Beşiktaş hedefi büyüttü

Bu sezon matematiksel olarak şampiyonluk şansı süren, ilk 3'e girme olasılığı ise oldukça yüksek olan siyah-beyazlılar, planlarını 2023-24 sezonunda Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası"na göre yapıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, görev yaptığı her sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da çok iddialı bir Beşiktaş oluşturmak istiyor. Özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde büyük hedefleri olan deneyimli teknik adam, daha önce Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısından dönmüştü. Siyah-beyazlı camianın potansiyeline güvenen Güneş, önümüzdeki sezon hem lig hem Avrupa'da ses getirmek için alternatifli bir kadro kurmak istiyor.