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Beşiktaş - Samsunspor | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar galip gelerek galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Samsunspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:08 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:11 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş - Samsunspor
Beşiktaş - Samsunspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih.
Samsunspor:
Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR CANLI SKOR




#Beşiktaş
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
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