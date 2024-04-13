Beşiktaş - Samsunspor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih.
Samsunspor:
Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR CANLI SKOR
#Beşiktaş
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
34 dakika önce