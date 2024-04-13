Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Siyah-beyazlıların golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy attı.
Konuk ekibe beraberliği getiren golü 68. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 48 yaparak 4. sıradaki yerini korudu. Samsunspor 38 puanla 12. sıraya yükseldi.
Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Samsunspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
5. dakikada Zeki Yavru'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisinde yükselen Moundilmadji'nin kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla üstten auta gitti.
18. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Muçi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu Samsunspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı gerisine gelen meşin yuvarlağı alan Fernandes, içeri girmek istedi. Bu sırada savunmadan seken top altıpas gerisindeki Semih Kılıçsoy'da kaldı. Genç oyuncu, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.
27. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Rashica'nın ceza yayı gerisinden şut çekti. Kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak yerden gelen topun sahibi oldu.
34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi hafif sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü.
42. dakikada Ntcham'ın uzaktan şutunda kaleci Mert sağına uzanarak iki hamleden meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+1. dakikada Fernandes'ten kaptığı topla ceza sahasına sokulan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda Mert sağına uçarak tehlikeyi önledi.
İKİNCİ YARI
49. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı faulde arka direğe kesilen topa Zaynutdinov kafayla vurdu. Kaleci Okan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Semih'in vurduğu top üstten auta gitti.
55. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Benasser'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
68. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Schindler yerden ortasını yaptı. Kaleci Mert ve savunmayı geçen meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-1.
Müsabaka beraberlikle tamamlandı.