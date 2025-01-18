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Beşiktaş - Samsunspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Samsunspor || Canlı skor - Canlı sonuç

17:4318/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Samsunspor
Beşiktaş - Samsunspor

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Samsunspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.


Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in Samsunspor maçında tribünde olması bekleniyor.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç ve Zaynutdinov müsabakada forma giyemeyecek.


BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Soner, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.


BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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