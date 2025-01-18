Beşiktaş - Samsunspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Samsunspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in Samsunspor maçında tribünde olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç ve Zaynutdinov müsabakada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Soner, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.