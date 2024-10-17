Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen iki teklifi reddetti

Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen iki teklifi reddetti

15:5017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Bu sezon 10 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 asist yaptı.
Bu sezon 10 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 asist yaptı.

Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç oyuncularından Semih Kılıçsoy için Avrupa'dan iki teklif geldiği bildirildi. Ancak siyah-beyazlılar, iki takımı da reddetti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan talipler olduğu ileri sürüldü. NTV Spor'un Fussball Europa'dan aktardığı habere göre İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı.


Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürüldü. Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği belirtildi.


Siyah beyazlıların Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.




#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#Teklif

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 18 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri