Beşiktaş taraftarı Sporting maçında üç futbolcuyu ıslıkladı

Beşiktaşlı taraftarlar, Sporting maçının bitimi sonrasında takımı tribünlere çağırdı ve destek oldu. Siyah beyazlı tribünler takımdan üç isme ise aynı tavrı göstermedi.

Beşiktaş tribünleri karşılaşmanın sonlarına doğru N'Sakala, Welinton ve oyuna sonradan giren Gökhan Töre'ye topla her buluşmalarında ıslıkla tepki gösterdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar bu esnada Ersin ve Vida'ya tezahüratta bulundu.