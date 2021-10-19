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Beşiktaş taraftarı Sporting maçında üç futbolcuyu ıslıkladı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında da puan alamayarak son sırada geriledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sonlarına doğru üç futbolcuya tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş taraftarı Sporting maçında üç futbolcuyu ıslıkladı
Beşiktaşlı futbolcuların Sportin maçı sonrasında yaşadığı üzüntü.

Beşiktaşlı taraftarlar, Sporting maçının bitimi sonrasında takımı tribünlere çağırdı ve destek oldu. Siyah beyazlı tribünler takımdan üç isme ise aynı tavrı göstermedi.

Beşiktaş tribünleri karşılaşmanın sonlarına doğru N'Sakala, Welinton ve oyuna sonradan giren Gökhan Töre'ye topla her buluşmalarında ıslıkla tepki gösterdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar bu esnada Ersin ve Vida'ya tezahüratta bulundu.

  • Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
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