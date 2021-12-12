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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den duygusal açıklama

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Kayserispor'u 4-2 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Karaveli'nin duygusal sözleri Beşiktaş taraftarlarının beğenisini kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveliden duygusal açıklama
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçtan sonra konuşan Önder Karaveli, yaptığı açıklamalarla Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı.

Önder Karaveli'nin sözleri şöyle;

  • -“Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim.”
  • -“Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü.”
  • -“Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz.”
  • -“Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş’ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım.”
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