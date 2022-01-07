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Beşiktaş TFF'ye erteleme başvurusu yaptı

Beşiktaş, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş TFFye erteleme başvurusu yaptı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Süper Lig'de artan koronavirüs vakalarının ardından Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Rizespor maçının ileri bir tarihe erteleme talebinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Son olarak 4 kişinin daha testi pozitif çıktı

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

  • Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.

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