Beşiktaş TFF'ye erteleme başvurusu yaptı

Süper Lig'de artan koronavirüs vakalarının ardından Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Rizespor maçının ileri bir tarihe erteleme talebinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.
Son olarak 4 kişinin daha testi pozitif çıktı
Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.
- Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.