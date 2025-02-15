Beşiktaş - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan derbi mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Beşiktaş, ligde oynadığı 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takımda sahadan galip ayrılarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha, Necip Uysal ve Emrecan Terzi bu maçta görev alamayacak. Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Draguş ve Denswil sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.