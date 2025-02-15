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Beşiktaş - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

16:2515/02/2025, Cumartesi
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Beşiktaş - Trabzonspor
Beşiktaş - Trabzonspor

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan derbi karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan derbi mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Beşiktaş, ligde oynadığı 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takımda sahadan galip ayrılarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürmek istiyor.


Derbide forma giyemeyecekler

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha, Necip Uysal ve Emrecan Terzi bu maçta görev alamayacak. Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Draguş ve Denswil sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.


BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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