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Vodafone Park'ta dev kapışma

Ligde haftaya averajla ikinci sırada giren Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Trabzonspor’u yenerek zirve yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 17 puanla 7. durumda yer alan bordo-mavililer ise rakibi karşısında kazanarak liderlik yolunda kritik bir galibiyete imza atmayı planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11ler nasıl olacak?
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park Stadyumu.

Süper Lig’in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 10. haftaya averajla Adana Demirspor’un ardından puan cetvelinde 2. sırada girdi.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ise Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon’a dönmeyi hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco karşısında 4-0’lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini de telafi etmek istiyor.

Saiss yok, Salih dönüyor

Beşiktaş’ta tecrübeli stoper Romain Saiss, derbide oynamayacak. Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss’in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael’in, iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç’un yanında Welinton, Necip Uysal, Montero üçlüsünden birine görev vermesi bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında oynayamayan Salih Uçan ise yeniden formasına kavuşacak. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alacak.

Fırtına'da 5 eksik

Trabzonspor’da 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Djaniny Semedo, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan, kadroda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco ile oynanan maçta aşil tendonunda ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?

  • STAT: Vodafone Park
  • HAKEM: Ali Şansalan
  • SAAT: 20.00
  • BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Ghezzal, N’Koudou, Weghorst
  • TEKNİK DİREKTÖR: Valerien İsmael
  • TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswill, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bakesetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

İstanbul Avcı’sı Abdullah Avcı
SPOR
İstanbul Avcı’sı Abdullah Avcı

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