Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI) Ligde haftaya averajla ikinci sırada giren Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Trabzonspor’u yenerek zirve yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 17 puanla 7. durumda yer alan bordo-mavililer ise rakibi karşısında kazanarak liderlik yolunda kritik bir galibiyete imza atmayı planlıyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Abone Ol