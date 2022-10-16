Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig’in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 10. haftaya averajla Adana Demirspor’un ardından puan cetvelinde 2. sırada girdi.
Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ise Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon’a dönmeyi hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco karşısında 4-0’lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini de telafi etmek istiyor.
Derbide ilk 11'ler belli oldu
- STAT: Vodafone Park
- HAKEM: Ali Şansalan
- SAAT: 20.00
- BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.
- TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı