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Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI)

Ligde haftaya averajla ikinci sırada giren Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Trabzonspor’u yenerek zirve yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 17 puanla 7. durumda yer alan bordo-mavililer ise rakibi karşısında kazanarak liderlik yolunda kritik bir galibiyete imza atmayı planlıyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Beşiktaş-Trabzonspor: İlk 11ler belli oldu
Beşiktaş - Trabzonspor

Süper Lig’in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 10. haftaya averajla Adana Demirspor’un ardından puan cetvelinde 2. sırada girdi.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ise Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon’a dönmeyi hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco karşısında 4-0’lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini de telafi etmek istiyor.

Derbide ilk 11'ler belli oldu

  • STAT: Vodafone Park
  • HAKEM: Ali Şansalan
  • SAAT: 20.00
  • BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.
  • TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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