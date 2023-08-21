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Spor

Beşiktaş tribünlerinden istifa çağrısı

Beşiktaş taraftarları, Pendikspor karşısında 1-1 biten mücadele sonrası yönetime istifa çağrısı yaptı.

00:39 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş tribünleri yönetimi istifaya çağırdı

Beşiktaş tribünleri yönetimi istifaya çağırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk iç saha maçında Pendikspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.


Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller 12. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Oscar Romero (P)'dan geldi.


90+4. dakikada Romero'nun penaltı golü sonrası, Beşiktaş taraftarlardan yönetime istifa çağrısı geldi.

90+8'de saha gerildi

Beşiktaş-Pendikspor maçının 90+8. dakikasında sahada gerginlik yaşandı. Tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı.



#Beşiktaş
#Süper Lig
#Ahmet Nur Çebi
1 saat önce
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