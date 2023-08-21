Beşiktaş tribünlerinden istifa çağrısı

Beşiktaş tribünleri yönetimi istifaya çağırdı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk iç saha maçında Pendikspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller 12. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Oscar Romero (P)'dan geldi.
90+4. dakikada Romero'nun penaltı golü sonrası, Beşiktaş taraftarlardan yönetime istifa çağrısı geldi.
90+8'de saha gerildi
Beşiktaş-Pendikspor maçının 90+8. dakikasında sahada gerginlik yaşandı. Tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı.