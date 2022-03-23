Spor Beşiktaş ve Fenerbahçenin de istediği Taliscaya Roma talip oldu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Talisca'ya Roma talip oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü. Daha önce siyah-beyazlı takımın formasını giyen Anderson Talisca için nabız yoklayan her iki kulüp de, yüksek maliyet nedeniyle beklemeye geçti. Fakat Brezilyalı oyuncuya sadece Türkiye'den değil, İtalya'dan da teklifler var.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ve Fenerbahçenin de istediği Taliscaya Roma talip oldu
Transfermarkt verilerine göre Talisca'nıın güncel piyasa değeri 11.5 milyon euro.

Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçtiği Anderson Talisca konusunda, Avrupa’dan ciddi bir rakip çıktı.

Jose Mourinho Talisca'yı istiyor

İtalya basını, Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcunun Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun gelecek sezonun planlarında olduğunu yazdı. Talisca’nın Mourinho’nun oyunu için iyi bir deneyime sahip olduğu, ayrıca hücumda önemli bir alternatif olabileceği de ifade edildi.

  • Talisca bu sezon 25 karşılaşmada, 15 gol ve 2 asistle oynadı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan oyuncu, Al Nassr'dan ayrılmak istiyor.

Süper Lig devleri Talisca'nın peşinde
SPOR
Süper Lig devleri Talisca'nın peşinde

Fenerbahçe Talisca'nın şartlarını sordu
SPOR
Fenerbahçe Talisca'nın şartlarını sordu

Suudi Arabistan basını yazdı: Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor
SPOR
Suudi Arabistan basını yazdı: Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor

Minibüs şarampole uçtu

Minibüs şarampole uçtu

Olay yerinden ilk görüntüler: Yaralılar var.
İşsizlik geriliyor

İşsizlik geriliyor

Rakamlar açıklandı: 2021 yılında işsizlik yüzde 12 oldu.
Ukraynaya gece saldırısı: Rusya dört kenti vurdu

Uzay Komutanlığı kurdular

Uzay Komutanlığı kurdular

​Rusya ve Çin'in tehditleri Avustralya'yı korkuttu.

Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar, PKK demeyeyim o kızar.'

​Savaşta yıkımın simgesi olan Mariupol hayalet kente döndü.

​Savaşın ortasında kalan tır şoförleri yurda dönüyor.
200 evi<br>ateşe verdiler

200 evi
ateşe verdiler

​Nijerya'daki saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.
Altı ilde hayali<br>ihracat operasyonu

Altı ilde hayali
ihracat operasyonu

​14 kişi hakkında gözaltı kararı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.