Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Talisca'ya Roma talip oldu

Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçtiği Anderson Talisca konusunda, Avrupa’dan ciddi bir rakip çıktı.
Jose Mourinho Talisca'yı istiyor
İtalya basını, Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcunun Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun gelecek sezonun planlarında olduğunu yazdı. Talisca’nın Mourinho’nun oyunu için iyi bir deneyime sahip olduğu, ayrıca hücumda önemli bir alternatif olabileceği de ifade edildi.
- Talisca bu sezon 25 karşılaşmada, 15 gol ve 2 asistle oynadı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan oyuncu, Al Nassr'dan ayrılmak istiyor.
Ahmet Nur Çebi: "Talisca'nın gelmesini isterim ama mali şartlar ortada. Beşiktaş'ın lehine şartlarda olacaksa başımın üstünde yeri var." pic.twitter.com/N8AB8p1xsc
Ahmet Nur Çebi: "Talisca'nın gelmesini isterim ama mali şartlar ortada. Beşiktaş'ın lehine şartlarda olacaksa başımın üstünde yeri var." pic.twitter.com/N8AB8p1xsc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2022