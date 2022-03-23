Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Talisca'ya Roma talip oldu Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü. Daha önce siyah-beyazlı takımın formasını giyen Anderson Talisca için nabız yoklayan her iki kulüp de, yüksek maliyet nedeniyle beklemeye geçti. Fakat Brezilyalı oyuncuya sadece Türkiye'den değil, İtalya'dan da teklifler var.

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