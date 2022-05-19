Beşiktaş ve Galatasaray aynı oyuncunun peşinde

Süper Lig'de küme düşe Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, transferde adı büyük takımlarla anılan Kazımcan Karataş'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaloğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç oyuncuyu istediğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Sinan Kaloğlu, şöyle konuştu:
- "Kazımcan'ın büyük takımlara transferiyle ilgili bir gelişme var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U19 Milli Takımı'nda da oynuyor. Transfer etmek istiyorlar. Resmi bir teklif var mı onu bilmiyorum ama Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini duydum. Bu kulüplerin hepsinin ilgilendiğini biliyorum."