Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvat takımı Hajduk Split ile mücadele edecek. Alanyaspor ise Norveç'in köklü ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Milan / Bodo Glimt

CSKA Sofia / B36

Hapoel Beer-Sheva / Motherwell

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri



Rostov / Maccabi Haifa

Williem II / Rangers

Fehervar / Reims

FCSB / Slovan Liberec

Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

Sporting / Aberdeen

Mura / PSV Eindhoven

Copenhagen / Piast Gliwice

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Norveç'ten Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor’un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.Pandemi nedeniyle 3. eleme turu da diğer maçlar gibi tek maç üzerinden yapılacak.



