UEFA AVRUPA LİGİ

​Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri kim?

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un 3. eleme turunu geçmeleri durumunda play-off'taki olası rakipleri belli oldu

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Ligi'nde play-off turu için kura çekimi yapılacak.

Avrupa Ligi'nde play-off turu için kura çekimi yapılacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvat takımı Hajduk Split ile mücadele edecek. Alanyaspor ise Norveç'in köklü ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.


Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

  • Milan / Bodo Glimt
  • CSKA Sofia / B36
  • Hapoel Beer-Sheva / Motherwell

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

  • Rostov / Maccabi Haifa
  • Williem II / Rangers
  • Fehervar / Reims
  • FCSB / Slovan Liberec

Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

  • Sporting / Aberdeen
  • Mura / PSV Eindhoven
  • Copenhagen / Piast Gliwice

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Norveç'ten
Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Norveç'ten

Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor’un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.Pandemi nedeniyle 3. eleme turu da diğer maçlar gibi tek maç üzerinden yapılacak.


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