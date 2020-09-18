Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvat takımı Hajduk Split ile mücadele edecek. Alanyaspor ise Norveç'in köklü ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
- Milan / Bodo Glimt
- CSKA Sofia / B36
- Hapoel Beer-Sheva / Motherwell
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
- Rostov / Maccabi Haifa
- Williem II / Rangers
- Fehervar / Reims
- FCSB / Slovan Liberec
Alanyaspor'un muhtemel rakipleri
- Sporting / Aberdeen
- Mura / PSV Eindhoven
- Copenhagen / Piast Gliwice
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