Beşiktaş'a Adem Ljajic'ten kötü haber

Ljajic yaladığı sakatlık sonrası sedye ile kenara alınmıştı.

Beşiktaş’ın Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında omzunun üzerine düşen ve oyuna devam edemeyen Adem Ljajic’in omzunun çıktığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."