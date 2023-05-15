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Spor

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da takımla çalışmaya katıldı.

22:37 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da takımla çalışmalara başladı.


Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 35'inci hafatasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.




#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Süper Lig
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