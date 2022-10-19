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Beşiktaş'a Saiss müjdesi

Beşiktaş'ta Giresunspor maçının 12. dakikasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan ve Trabzonspor derbisinde görev alamayan Roman Saiss'ten iyi haber geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşa Roman Saiss müjdesi: Hatayspor maçına yetişecek mi?
Roman Saiss

Süper Lig'in 9. haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyun dışında kalan Faslı stoper Saiss'ten iyi haber geldi.

Adele sakatlığı yaşayan tecrübeli stopere uygulanan yoğun tedaviye olumlu cevap verdiği, bu gelişme sonrası teknik heyete Hatayspor maçında oynayabilir bilgisi verildiği öğrenildi.

Diğer taraftan 32 yaşındaki stoperin, 13. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sakatlığın nüksetme ihtimaline karşı Hatayspor maçında risk edilmeyebileceği söyleniyor.


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