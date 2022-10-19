Beşiktaş'a Saiss müjdesi

Süper Lig'in 9. haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyun dışında kalan Faslı stoper Saiss'ten iyi haber geldi.
Adele sakatlığı yaşayan tecrübeli stopere uygulanan yoğun tedaviye olumlu cevap verdiği, bu gelişme sonrası teknik heyete Hatayspor maçında oynayabilir bilgisi verildiği öğrenildi.
Diğer taraftan 32 yaşındaki stoperin, 13. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sakatlığın nüksetme ihtimaline karşı Hatayspor maçında risk edilmeyebileceği söyleniyor.
Ergin Aslan: Beşiktaş'ta hocaya yapılan tepki bugüne değil, 2 ay sonrası için tedirginliğin doğurduğu bir durum.@tvnet @erginaslan #4x4Futbol pic.twitter.com/EO6hR1lqhb
Ergin Aslan: Beşiktaş'ta hocaya yapılan tepki bugüne değil, 2 ay sonrası için tedirginliğin doğurduğu bir durum.@tvnet @erginaslan #4x4Futbol pic.twitter.com/EO6hR1lqhb— SPOR (@yenisafakspor) October 16, 2022