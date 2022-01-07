Beşiktaş'ı kendi evlatları taşıyor

Süper Kupa maçında Antalyaspor’a penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götüren Beşiktaş, altyapısından gelen isimlerle elde ettiği başarılarla camiayı sevindirdi. Siyah-beyazlı takım, altyapısından yetişen ve A takımın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamladı. Beşiktaş ayrıca Sergen Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürme başarısı gösterdi. Altyapısından A takıma yükselen isimlerle 236 günde 3 kupa kazanan Beşiktaş’ta yine altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan da performanslarıyla dikkati çekiyor.

Karaveli kupa geldi

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasının ardından altyapısında görev yapan Önder Karaveli yönetiminde kupa sevinci yaşamaya devam etti. Yalçın’ın istifası sonrası göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Süper Kupa’da Antalyaspor’u geçerek kupayı müzesine götürdü.

REKLAM

Karaveli, altyapıdan yardımcısı Serdar Topraktepe ile beraber takımı ligde de toparlamaya başladı. Süper Lig’de kötü gidişi bir nebze sonlandıran Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Beşiktaş’ı son 16 turuna taşıdı.

Önder Karaveli Süper Kupa'yla poz verdi.

Yeni umut Emirhan

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz son dönemdeki istikrarıyla dikkati çekiyor. Geçen sene şampiyonluk yaşayan ikili, bu sezon da kadronun değişmezi durumundalar.

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı da daha fazla şans bulmaya başlayan altyapı oyunculardan biri oldu. Geçen sezon sadece bir Türkiye Kupası mücadelesinde süre alan Serdar, bu sezon ise 4 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçında forma giydi.

REKLAM

Beşiktaş’ın altyapıdaki yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Süper Kupa’da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Antalyaspor maçının 80. dakikasında Kenan Karaman’ın yerine oyuna dahil olan Emirhan, sağ kanatta takımının hücumlarını hareketlendiren isimlerden biri oldu.

Emirhan, Süper Kupa'daki performansıyla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.