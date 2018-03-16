Beşiktaş'ın 115. yıl forması sosyal medyayı salladı

Siyah-beyazlı kulübün özel olarak hazırladığı iddia edilen forması sosyal medyada ortaya çıktı. Hızla yayılan formanın 115. yıla özel nostaljik tasarımı dikkat çekti.

Eski amblemin kullanıldığı formanın sağ göğüs bölümünde 115. yıla vurgu yapıldığı görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada formanın tasarımıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulundu.

İşte o forma ve yapılan eleştirilerden bazıları;

115.yıl forması bu isebaya düşünülmüş üstünde.

115 ve nostalji arma baya zeka gerektiren bişey.

Bu kadar başarılı bir donemde forma konusunda ki başarısızlık sırıtıyor.Formalar satiliyorsa taraftarın aidiyet duygusundan dolayı güzel oldukları için değil bunu bi bilin

@Besiktas https://t.co/gMFqyz7Cvw — Kartal G. Şeker (@kartalgokhanS) 16 Mart 2018

bu ne biçim tasarım hiç utanma arlanma yokmu sizde? ilkokula giden çocuklar gibi değiştirin şu 115. yılın formasını adamı delirtmeyin pic.twitter.com/VnYAaitw0K — Kediye Kafa Atan Fare (@TearOfTheEagle) 16 Mart 2018

Bunu Beşiktaş'ın 115. Yıl özel forması diye çıkarmışlar ama bu eski ilkokul formamız değil mi lan? pic.twitter.com/QBDHShu6jW — Kotalı İnternet..! (@unsal1903) 16 Mart 2018

115.yıl forması çıkarıyosunuz

Tek çeşit çıkarıcaksınız

Taraftarın beğenisine sunmak için tek bir şansınız var

O tek şansınızı da bu kadar basit ve tasarımı kötü bir ürün için harcıyorsunuz

Bu kadar mı kötü tasarımcılarımız gerçekten? @Besiktas @BJKKartalYuvasi pic.twitter.com/sICUy9fKRS — La Casa De Babel (@msarici07) 16 Mart 2018