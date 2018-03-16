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Beşiktaş'ın 115. yıl forması sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın 115. yılına özel hazırladığı iddia edilen forma sosyal medyada hızla yayıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, nostaljik olarak hazırlanan formanın tasarımıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni forması sosyal medyada ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni forması sosyal medyada ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün özel olarak hazırladığı iddia edilen forması sosyal medyada ortaya çıktı. Hızla yayılan formanın 115. yıla özel nostaljik tasarımı dikkat çekti.

Eski amblemin kullanıldığı formanın sağ göğüs bölümünde 115. yıla vurgu yapıldığı görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada formanın tasarımıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulundu.

İşte o forma ve yapılan eleştirilerden bazıları;

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