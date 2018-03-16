Beşiktaş'ın 115. yıl forması sosyal medyayı salladı

Siyah-beyazlı kulübün özel olarak hazırladığı iddia edilen forması sosyal medyada ortaya çıktı. Hızla yayılan formanın 115. yıla özel nostaljik tasarımı dikkat çekti.
Eski amblemin kullanıldığı formanın sağ göğüs bölümünde 115. yıla vurgu yapıldığı görüldü.
Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada formanın tasarımıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulundu.
İşte o forma ve yapılan eleştirilerden bazıları;
115.yıl forması bu isebaya düşünülmüş üstünde.
115 ve nostalji arma baya zeka gerektiren bişey.
Bu kadar başarılı bir donemde forma konusunda ki başarısızlık sırıtıyor.Formalar satiliyorsa taraftarın aidiyet duygusundan dolayı güzel oldukları için değil bunu bi bilin
@Besiktas https://t.co/gMFqyz7Cvw
115.yıl forması bu isebaya düşünülmüş üstünde.
bu ne biçim tasarım hiç utanma arlanma yokmu sizde? ilkokula giden çocuklar gibi değiştirin şu 115. yılın formasını adamı delirtmeyin pic.twitter.com/VnYAaitw0K
bu ne biçim tasarım hiç utanma arlanma yokmu sizde? ilkokula giden çocuklar gibi değiştirin şu 115. yılın formasını adamı delirtmeyin pic.twitter.com/VnYAaitw0K— Kediye Kafa Atan Fare (@TearOfTheEagle) 16 Mart 2018
Bunu Beşiktaş'ın 115. Yıl özel forması diye çıkarmışlar ama bu eski ilkokul formamız değil mi lan? pic.twitter.com/QBDHShu6jW
Bunu Beşiktaş'ın 115. Yıl özel forması diye çıkarmışlar ama bu eski ilkokul formamız değil mi lan? pic.twitter.com/QBDHShu6jW— Kotalı İnternet..! (@unsal1903) 16 Mart 2018
115.yıl forması çıkarıyosunuz
Tek çeşit çıkarıcaksınız
Taraftarın beğenisine sunmak için tek bir şansınız var
O tek şansınızı da bu kadar basit ve tasarımı kötü bir ürün için harcıyorsunuz
Bu kadar mı kötü tasarımcılarımız gerçekten? @Besiktas @BJKKartalYuvasi pic.twitter.com/sICUy9fKRS
115.yıl forması çıkarıyosunuz
Beşiktaş'ın 115. yıl forması
🤒😩😤😭
Bu günü yok sayıyorum...
Şakanız bittiyse formaları görelim @Besiktas
Beşiktaş'ın 115. yıl forması
Yorum