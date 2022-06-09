Spor Beşiktaşın Abdülkerim Bardakcı ısrarı sürüyor
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Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı ısrarı sürüyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Faslı stoper Saiss ile söz kesti. Siyah-beyazlılar yerli transferinde de Abdülkerim Bardakcı'yı bitirmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Abdülkerim Bardakcı ısrarı sürüyor
Transfermarkt verilerine göre Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Beşiktaş, savunma hattı için çalışmalarını sürdürürken, o bölgeye bir yerli bir de yabancı transferi yapacak. Yabancı oyuncu konusunda Faslı stoper Saiss ile söz kesen siyah-beyazlılar, şimdi de yerli transferini bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı ısrarı sürüyor

Beşiktaş’ın transferdeki önceliği, Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı. 27 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlılarla görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Yönetim, Konyaspor’un istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

  • 5 milyon euro istiyor
  • Konya ekibinin, Abdülkerim Bardakcı için yaklaşık 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, Abdülkerim’in transferini kampa kadar tamamlamayı amaçlıyor. Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncunun transferinde sonuç alamaması halinde alternatif isimlere yönelecek.

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