Beşiktaş, savunma hattı için çalışmalarını sürdürürken, o bölgeye bir yerli bir de yabancı transferi yapacak. Yabancı oyuncu konusunda Faslı stoper Saiss ile söz kesen siyah-beyazlılar, şimdi de yerli transferini bitirmek istiyor.
Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı ısrarı sürüyor
Beşiktaş’ın transferdeki önceliği, Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı. 27 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlılarla görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Yönetim, Konyaspor’un istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.
- 5 milyon euro istiyor
- Konya ekibinin, Abdülkerim Bardakcı için yaklaşık 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, Abdülkerim’in transferini kampa kadar tamamlamayı amaçlıyor. Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncunun transferinde sonuç alamaması halinde alternatif isimlere yönelecek.