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Spor

Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu açıklandı.

14:23 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.


Siyah-beyazlı takımda Tayfur Bingöl, Club Brugge maçının kamp kadrosunda yer almadı.


Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:


Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.



#Beşiktaş
#UEFA
#Club Brugge
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