Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi
SÜPER LİG

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz kapağı kıkırdağında kopma olan milli futbolcu Dorukhan Toköz’ün ameliyatının başarılı geçtiği açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Dorukhan Toköz, ameliyatın arından doktor Sarper Çetinkaya ile poz verdi.

Dorukhan Toköz, ameliyatın arından doktor Sarper Çetinkaya ile poz verdi.

Beşiktaş’ın dün sahasında oynadığı Aytemiz Alanyapsor maçının 69. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan ve maç sonu hastaneye kaldırılarak diz kapağında kopma bulunduğu açıklanan Dorukhan Toköz’ün ameliyatı hakkında siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı.

23 yaşındaki oyuncun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz."

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