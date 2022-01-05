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Beşiktaş'ın genç yeteneği taraftarları mest etti

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçında oyuna dahil olan Emirhan İlkhan, futbolseverlerin dikkatini çekti. Topu ayağına her alışında dikine oyunu tercih eden ve rakiplerini geçmeyi başaran 17 yaşındaki kanat oyuncusu izleyenlerin beğenisini kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın genç yeteneği taraftarları mest etti
Emirhan İlkhan

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli'nin Süper Kupa maçında şans verdiği Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla sosyal medyanın gündemine girdi.

17 yaşındaki futbolcu, sahada aldığı topların büyük çoğunluğunu olumlu şekilde kullanırken attığı çalımlarla taraftarların beğenisini kazandı.

İşte Emirhan ile ilgili atılan tweetlerden bazıları;
Süper Kupa Beşiktaşın

Süper Kupa Beşiktaş'ın

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