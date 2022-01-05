Beşiktaş'ın genç yeteneği taraftarları mest etti

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli'nin Süper Kupa maçında şans verdiği Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla sosyal medyanın gündemine girdi.

17 yaşındaki futbolcu, sahada aldığı topların büyük çoğunluğunu olumlu şekilde kullanırken attığı çalımlarla taraftarların beğenisini kazandı.

İşte Emirhan ile ilgili atılan tweetlerden bazıları;

Ya çok iyi transfer yapacaksın ya da altyapıdan çıkartacaksın.



Sırf mevkii dolsun diye yapılan transferler takıma çok zarar veriyor.



Şu Emirhan 5 maç üstüste oynasa, Kenan’dan da, Nkoudou’dan, Salih’ten daha fazla katkı sağlayacak belki. — Fırat Günayer (@firatgunayer) January 5, 2022

Emirhan’ı son 2 sezondur U19 liginde izleyen birisi olarak şu performansı benim için şaşırtıcı değil.



Muhtemelen diğer izleyenler için de bu böyledir.



Daha ne yetenekler var takımlarımızda da, bakmak isteyene… REKLAM January 5, 2022

Şu anda sahanın en iyilerinden birisi 17 yaşındaki ve ilk resmî maçına çıkan Emirhan İlkhan. Helal olsun kardeşime👏👏👏 — Bülent USLU (@bulentuslu1903) January 5, 2022

Şu anda sahanın en iyilerinden birisi 17 yaşındaki ve ilk resmî maçına çıkan Emirhan İlkhan. Helal olsun kardeşime👏👏👏 — Bülent USLU (@bulentuslu1903) January 5, 2022

Emirhan topla bir anda müthiş hızlanıyor. Maşallah — Murat Özen (@Muratozen1903) January 5, 2022