Beşiktaş Hatay'da 3 puan arıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında bugün Hatayspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı son maçta kendi sanasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Ghezzal yok Weghorst şüpheli

Beşiktaş’ta bugün oynanacak maçta Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

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Ghezzal’ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst’un durumu ise belirsizliğini koruyor. Önceki gün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan ve Hatay’a götürülen Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın da bugünkü karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Yeni Hatay

Yeni Hatay HAKEM: Kadir Sağlam

Kadir Sağlam SAAT: 20.00

20.00 HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Vranjes, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Yıldırım

Erce Kardeşler, Vranjes, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Yıldırım TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

Volkan Demirel BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, Nkoudou, Cenk Tosun

Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, Nkoudou, Cenk Tosun TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

SPOR Hatayspor-Beşiktaş maçına yoğun ilgi



