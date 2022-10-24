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Beşiktaş Hatay'da 3 puan arıyor

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Beşiktaş, ligin 11. haftasında bugün karşılaşacağı Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun ilk 11’de sahaya çıkacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Hatayspor maçı muhtemel 11i
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında bugün Hatayspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı son maçta kendi sanasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Ghezzal yok Weghorst şüpheli

Beşiktaş’ta bugün oynanacak maçta Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

Ghezzal’ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst’un durumu ise belirsizliğini koruyor. Önceki gün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan ve Hatay’a götürülen Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın da bugünkü karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

  • HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ
  • STAT: Yeni Hatay
  • HAKEM: Kadir Sağlam
  • SAAT: 20.00
  • HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Vranjes, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Yıldırım
  • TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel
  • BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, Nkoudou, Cenk Tosun
  • TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

Hatayspor-Beşiktaş maçına yoğun ilgi
SPOR
Hatayspor-Beşiktaş maçına yoğun ilgi


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